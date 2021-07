NBA: Nový ročník sa začne 19. októbra, play in v nezmenenom formáte

Washington 28. júla (TASR) - V zámorskej basketbalovej NBA sa bude aj v budúcej sezóne hrať play in. V utorok sa na tom dohodli majitelia klubov.



Úvodná fáza vyraďovacej časti bude mať rovnaký formát ako v predchádzajúcej sezóne. Play in sa bude týkať tímov na 7.-10. mieste po základnej časti v oboch konferenciách. Do play off postúpi víťaz duelu medzi siedmym a ôsmym a zaistí si post nasadenej sedmičky. Neúspešné mužstvo z tohto súboja ešte nastúpi proti víťazovi duelu medzi 9. a 10. tímom po základnej časti o ôsmu nasadenú priečku.



NBA zároveň zverejnila kľúčové dátumy nadchádzajúcej sezóny. Ročník 2021/2022 odštartuje 19. októbra. Play off sa začne 16. apríla a úvodný duel finále je na programe 2. júna 2022.