Novým trénerom Orlanda sa stal Jamahl Mosley

Orlando 11. júla (TASR) - Tím zámorskej basketbalovej NBA Orlando Magic povedie Jamahl Mosley. Dlhoročný asistent, ktorý naposledy pôsobil po boku Ricka Carlislea v Dallase, bude po prvý raz hlavným trénerom.



Štyridsaťdvaročný Mosley sa s vedením Orlanda dohodol na štvorročnej zmluve. Vo funkcii nahradí Steva Clifforda, ktorý sa s Magic prebojoval počas troch sezón dvakrát do play off.



"Chceli by sme Jamahla a jeho rodinu u nás privítať. V rámci trénerskej komunity je považovaný za vychádzajúcu hviezdu. Tešíme sa, že bude trénovať náš tím," cituje agentúra AP slová Jeffa Weltmana z vedenia klubu.