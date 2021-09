NBA: Ntilikina sa ako voľný hráč upísal Dallasu

Dallas 17. septembra (TASR) - Vedenie klubu basketbalovej NBA Dallas Mavericks sa dohodlo na zmluve s voľným hráčom Frankom Ntilikinom. Dvadsaťtriročný rozohrávač strávil uplynulé štyri sezóny v tíme New York Knicks, ktorý ho v roku 2017 draftoval v 1. kole z ôsmeho miesta. Ntilikina mal v drese Knicks priemer 5,4 bodu a 2,7 asistencie na zápas. Belgický rodák reprezentuje Francúzsko, v jeho drese sa predstavil aj na OH v Tokiu, s národným tímom sa prebojoval až do finále, kde nestačil na USA. Informáciu priniesla agentúra AP.