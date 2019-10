NBA: Obhajca z Toronta vstúpil do sezóny víťazstvom nad New Orleans

Sumáre NBA:



TORONTO RAPTORS - NEW ORLEANS PELICANS 130:122 pp (27:30, 29:31, 32:25, 29:31 - 13:5)



Najviac bodov: Siakam (18 doskokov) a VanVleet po 34, Lowry 22 - Ingram 22, Redick 16, Hart 15 (10 doskokov), 20.787 divákov.



LOS ANGELES CLIPPERS - LOS ANGELES LAKERS 112:102 (22:25, 40:29, 23:31)



Najviac bodov: K. Leonard 30, L. Williams 21, Harrell 17 - Danny Green 28, A. Davis 25 (10 doskokov), James 18, 20.787 divákov.

Toronto 23. októbra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu Toronto Raptors vstúpil do novej sezóny basketbalovej NBA víťazstvom nad New Orleansom 130:122 po predĺžení. Kanadský tím dominoval v predĺžení, hoci ho celé musel odohrať bez svojho ťahúňa Pascala Siakama, ktorý sa vyfauloval v záverečnej minúte riadneho hracieho času. Kamerunský pivot však ukázal, že by na poste lídra tímu mohol nahradiť MVP finále uplynulého ročníka Kawhiho Leonarda, ktorý odišiel do Clippers. Siakam v utorok dosiahol 34 bodov a 18 doskokov, krídelník Fred VanVleet si vytvoril osobné strelecké maximum s 34 bodmi, keď premenil 5 zo 7 trojkových pokusov.Hosťom chýba v úvode sezóny draftová jednotka z tohto roku Zion Williamson, ktorý musel ísť na operáciu kolena, napriek tomu ukázali, že budú mať aj bez neho dobré družstvo. Najlepším strelcom v ich radoch bol Brandon Ingram s 22 bodmi, ktorý prišiel do tímu výmenou z Los Angeles Lakers. V minulom ročníku hráč Philadelphie J.J. Redick pridal 16 bodov. Do tímu zjavne zapadol aj taliansky pivot Nicolo Melli, bývalý hráč Fenerbahce Istanbul pri svojom debute v 28 rokoch zaznamenal 14 bodov." vysvetlil podľa AFP príčiny nepresvedčivého úvodného zápasu pre majstra tréner Nick Nurse.Derby tímov z Los Angeles sa skončilo víťazstvom Clippers nad Lakers 112:102. Leonard sa po svojom vytúženom návrate do rodného mesta uviedol 30 bodmi. Duel rozhodla sila na lavičke Clippers, náhradníci víťazného tímu prekonali svojich protivníkov v pomere 60:19.povedal pre TNT Leonard.