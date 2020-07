NBA: Od začiatku testovania malo pozitívny výsledok 25 hráčov

New York 2. júla (TASR) - Od 23. júna, keď sa v zámorskej basketbalovej NBA začalo pravidelné testovanie na koronavírus, malo pozitívny test dokopy 25 hráčov. Celkovo otestovali 351 basketbalistov.



Vedenie NBA spoločne s hráčskou asociáciou NBPA pristúpilo k systematickému testovaniu na COVID-19 pred plánovaným reštartom súťaže, ročník sa bude dohrávať už bez ôsmich najhorších tímov na jednom mieste - v športovom komplexe Disney World na Floride. Ako informovala agentúra AP, deväť z celkového počtu 344 hráčov pozitívne testovali v období od 24. do 29. júna. Testy medzi 884 členmi realizačných tímov, vykonané od 23. do 29. júna, odhalili 10 pozitívnych prípadov.



Liga nezverejňuje mená pozitívne testovaných hráčov, ani názvy klubov, v ktorých pôsobia. Každý infikovaný hráč, tréner či iný člen realizačného tímu musí zostať v domácej karanténe, pokiaľ nesplní podmienky miestnych zdravotných úradov a nedá mu zelenú k návratu klubový lekár.