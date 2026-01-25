< sekcia Šport
NBA odložila zápas Memphis – Denver pre zimnú búrku
Spojené štáty zasiahla silná zimná víchrica, ktorá spôsobila rozsiahle výpadky elektriny a chaos v doprave.
Autor TASR
Memphis 25. januára (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej NBA odložilo nedeľný zápas medzi tímami Memphis Grizzlies a Denver Nuggets (21.30 SEČ). Dôvodom bola silná zimná búrka, ktorá zasiahla územie USA.
Ligoví predstavitelia oznámili, že pre nepriaznivé počasie v oblasti Memphisu sa duel v nedeľu neodohrá a uskutoční sa v novom termíne. V sobotu nemohli odletieť na zápas v Milwaukee ani hráči Dallasu Mavericks. V nedeľu ráno sa nachádzali stále v Dallase, informovala agentúra AP.
Spojené štáty zasiahla silná zimná víchrica, ktorá spôsobila rozsiahle výpadky elektriny a chaos v doprave. Aerolínie museli zrušiť tisícky letov, ďalšie tisíce meškali.
