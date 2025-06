Oklahoma City vo finále favoritom, Indiana chce prvý titul

Program finále basketbalovej NBA (časy sú v SELČ):



1. zápas - piatok 6. júna: Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers (2.30)



2. zápas - pondelok 9. júna: Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers (2.00)



3. zápas - štvrtok 12. júna: Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder (2.30)



4. zápas - sobota 14. júna: Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder (2.30)



prípadný 5. zápas - utorok 17. júna: Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers (2.30)



prípadný 6. zápas - piatok 20. júna: Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder (2.30)



prípadný 7. zápas - pondelok 23. júna: Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers (2.00)





Oklahoma City 4. júna (TASR) - Americký štát Oklahoma, alebo Indiana zažije prvýkrát v histórii oslavy titulu basketbalovej NBA. Pacers z Indiany sa môžu stať šampiónmi premiérovo, predchodca tímu Oklahoma City Thunder získal jeden titul v roku 1979, keď ešte pôsobil ako Seattle SuperSonics. Oklahomčania sú vo finále ako víťaz základnej časti favoritom, úvodné stretnutie odohrajú na domácej palubovke v noci na piatok o 2.30 SELČ.Zloženie finálovej dvojice neurobilo radosť americkým celoštátnym médiám, súboj tímov z malých miest nebude trhať rekordy sledovanosti. Fanúšikovia basketbalu si však prídu na svoje, obe mužstvá predvádzajú mimoriadne atraktívny kolektívny basketbal, pre ktorý majú k dispozícii široký káder. Indiana patrí v lige k najrýchlejšie hrajúcim tímom s elitnou ofenzívou. V play off má priemer 117,5 bodu na zápas a jej hráčom patrí prvé miesto v percentuálnej úspešnosti streľby z 49,7 %. Oklahoma City mala naopak v sezóne najlepšiu defenzívu a jej hráči vedia ťažiť z rýchlych protiútokov. V priemere nazbierali 10,8 ziskov na zápas a prinútili súpera k 18 stratám za duel. Oba kluby majú najvýraznejšie osobnosti na rozohrávke, lídrom Thunder je úradujúci MVP základnej časti Shai Gilgeous-Alexander, mužstvo Indiany diriguje Tyrese Haliburton.Thunder sa po presune do Oklahomy City zo Seattlu v roku 2008 predstavili vo finále NBA raz, v roku 2012 mladý tím s Kevinom Durantom, Jamesom Hardenom a Russellom Westbrookom nestačil na Miami Heat s LeBronom Jamesom. Tentokrát majú „azúroví“ k dispozícii nielen najužitočnejšieho hráča základnej časti, ale aj najlepšieho strelca ligy. Gilgeous-Alexander má priemer 32,7 bodu a 6,4 asistencií na zápas. Okolo seba má však pestrú paletu spoluhráčov, jeden z najvyšších hráčov súťaže Chet Holmgren patrí k elitným blokárom, obávaný defenzívny špecialista je aj Alex Caruso, ktorý má ako jediný z tímu na konte majstrovský titul ako hráč Los Angeles Lakers z roku 2020. Ak by sa Gilgeous-Alexander stal šampiónom, prvýkrát od roku 2000 by sa stalo, že titul v jednej sezóne oslavoval hráč s najvyšším streleckým priemerom v súťaži. Vtedy to bol Shaquille O'Neal v drese Lakers.Oklahomčania v základnej časti nečakane dominovali v Západnej konferencii. Pozíciu nasadenej jednotky získali s priepastným náskokom 16 duelov pred Houstonom. V 1. kole vyraďovačky si poradili s Memphisom 4:0 na zápasy, ich najväčšia skúška prišla v 2. kole, keď ich Nikola Jokič a jeho Denver Nuggets donútili hrať siedmy duel, vo finále konferencie však už opäť s prehľadom zvládli súboj s Minnesotou 4:1.povedal pred finále tréner Oklahomčanov Mark Daigneault podľa AP.Indiana je späť v bojoch o titul presne po štvrťstoročí. Vo finále NBA bola iba v roku 2000, keď mužstvo okolo Reggieho Millera a pod trénerskou taktovkou Larryho Birda nestačilo na Lakers s O'Nealom a Kobem Bryantom. Hlavnú pozornosť v jej drese púta americký reprezentant a olympijský šampión z Paríža Haliburton, no tím sa zaradil medzi kandidátov na titul až po príchode Pascala Siakama v minulej sezóne. Kamerunský pivot bol oporou už majstrovského Toronta v roku 2019 a jeho konzistentné výkony v sérii proti New Yorku Knicks mu vyslúžili ocenenie MVP finále konferencie. V kádri Pacers je aj ďalší elitný pivot, ktorý je schopný pohybovať sa na veľkom priestore a premieňať strely aj spoza oblúka - Myles Turner. Celé mužstvo Indiany má vysokú percentuálnu úspešnosť trojkových pokusov 40,1%. Prevažne mladý tím trénuje skúsený kouč Rick Carlisle, ktorý priviedol k titulu už Dallas Mavericks v roku 2011. V prípade triumfu sa stane iba štvrtým koučom histórie s prsteňom šampióna s viacerými tímami.Pacers obsadili vo Východnej konferencii štvrté miesto a za sebou majú v play off rovnaký počet duelov ako ich finálový súper. V 1. kole vyradili Milwaukee 4:1 na zápasy, v 2. kole rovnakým pomerom aj najlepší tím východu po základnej časti Cleveland, ktorý sa nedokázal vyrovnať s absenciami viacerých členov štandardnej rotácie. Vo finále prešli aj cez ďalšieho vyššie nasadeného súpera, New York Knicks zdolali 4:2. Ak chcú získať titul, budú musieť uspieť na palubovke súpera, čo už šesťkrát v play off zvládli. Oba súboje základnej časti však vyhrala Oklahoma City.pozval fanúšikov na finále Haliburton.