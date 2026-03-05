< sekcia Šport
Oklahoma City zvíťazila v šlágri v New Yorku 103:100
New Yorku nestačil kvalitný kolektívny výkon, keď sa šesť hráčov dostalo do dvojciferných čísiel, vrátane kompletnej základnej päťky.
Autor TASR
New York 5. marca (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v šlágri NBA v noci na štvrtok na palubovke New Yorku 103:100. Najlepším strelcom duelu bol v drese víťazov pivot Chet Holmgren, ktorý nazbieral 28 bodov, keď premenil šesť trojok a vyrovnal si tak osobný rekord. Úradujúci MVP ligy i finále Shai Gilgeous-Alexander pridal 26 bodov a 8 asistencií.
New Yorku nestačil kvalitný kolektívny výkon, keď sa šesť hráčov dostalo do dvojciferných čísiel, vrátane kompletnej základnej päťky. Karl-Anthony Towns dosiahol na 17 bodov i doskokov, Jalen Brunson zaznamenal 16 bodov a sezónne maximum 15 asistencií. Thunder majú v lige najlepšiu bilanciu, na konte majú 15 prehier rovnako ako Detroit a odohrali o štyri stretnutia viac. Knicks sú na východe na 3. priečke.
NBA - výsledky:
New York - Oklahoma City 100:103, Boston - Charlotte 89:118, Philadelphia - Utah 106:102, Memphis - Portland 114:122, Milwaukee - Atlanta 113:131, Los Angeles Clippers - Indiana 130:107
