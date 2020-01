NBA: Orlando minimálne dva mesiace bez zraneného Isaaca

New York 3. januára (TASR) - Klubu zámorskej basketbalovej NBA Orlandu Magic bude minimálne dva mesiace chýbať krídelník Jonathan Isaac, ktorý si zranil ľavé koleno.



"Samozrejme, sú to zlé správy, ale neprišlo k poškodeniu väzov a všetko naznačuje, že sa plne zotaví a neovplyvní to jeho športový rast," uviedol prezident basketbalových operácií Orlanda Jeff Weltman.



Isaac nastúpil na 32 zápasov prebiehajúcej sezóny, v ktorých mal priemer 12,0 bodov, 6,9 doskokov, 2,4 blokov a 1,4 asistencií na duel. Zranenie si privodil v prvej štvrtine štvrtkového zápasu s Washingtonom (122:101). Informovala agentúra AP.