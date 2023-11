NBA: Orlando zdolalo Boston a Denver prehral štvrtý zápas z piatich

výsledky:



Orlando - Boston 113:96,

Memphis - Phoenix 89:110,

NY Knicks - Miami 100:98,

Toronto - Chicago 121:108,

Houston - Denver 105:86,

Indiana - Detroit 136:113,

Milwaukee - Washington 131:128,

Minnesota - Sacramento 111:124,

Golden State - San Antonio 118:112,

LA Clippers - New Orleans 109:116

New York 25. novembra (TASR) - Basketbalisti Orlanda Magic zdolali v zámorskej NBA lídra súťaže Boston Celtics 113:96 a natiahli svoju víťaznú sériu na šesť zápasov. K triumfu prispel najviac Moritz Wagner, keď získal 27 bodov, Paolo Banchero pridal 23 bodov a sedem doskokov.Hráči Orlanda pred dvoma dňami zdolali úradujúceho šampióna Denver Nuggets. Vytiahli sa aj teraz a Bostonu pripravili najvyššiu prehru v ročníku. Súpera zlomili vo štvrtej štvrtine, v ktorej triumfovali vďaka skvelej defenzíve o 14 bodov." citovala Banchera agentúra AP.Phoenix zdolal Memphis 110:89, v drese domácich dosiahol Devin Booker sezónne maximum 40 bodov. Eric Gordon pridal 20. Suns nastúpili bez najlepšieho strelca Kevina Duranta, ktorý má problém s pravou nohou. "povedal Booker.Toronto zdolalo Chicago 121:108, domácich potiahol O.G. Anunoby. Dvadsaťšesťročný Brit vyrovnal svoje sezónne maximum s 26 bodmi. Chicagu nepomohol ani skvelý výkon Zacha LaVinea, ktorý nazbieral 36 bodov, pričom premenil 16 z 23 pokusov.New York Knicks prehrával s Miami už o 21 bodov, ale dokázal otočiť skóre. Domáci napokon triumfovali 100:98 a to aj zásluhou Jalena Brunsona, ktorý nastrieľal 24 bodov. Immanuel Quickley pridal 20.Jalen Green pomohol 25 bodmi k triumfu Houstonu nad obhajcom z Denveru 105:86. Alperen Sengun pridal 21 bodov a 14 doskokov. Za hostí sa blysol najužitočnejší hráč uplynulej sezóny Nikola Jokič, ktorý zaznamenal sezónne maximum 38 bodov, 19 doskokov a 8 asistencií. Napriek tomu tréner Houstonu Ime Udoka vyslovil spokojnosť s tým, ako jeho zverenci bránili srbského basketbalistu: "Denver prehral štvrtý zápas z uplynulých piatich.De'Aaron Fox zaznamenal 36 bodov a 12 asistencií, jeho Sacramento zvíťazilo v Minnesote 124:111.Kariérne maximum dosiahol Brook Lopez z Milwaukee, keď nazbieral 39 bodov a premenenou trojkou necelé tri minúty pred koncom pomohol k triumfu svojho tímu 131:128 nad Washingtonom. Jeho spoluhráči Giannis Antetokounmpo a Damian Lillard pridali po 31 bodov, a po prvýkrát v histórii klubu mali Bucks troch hráčov, ktorí dosiahli aspoň 30 bodov v jednom zápase.Golden State si doma poradil so San Antoniom 118:112 aj zásluhou Stephena Curryho, ktorý nastrieľal 35 bodov a vyrovnal svoje sezónne maximum so siedmimi premenenými trojkami. V drese hostí nastrieľala tohtoročná draftová jednotka Victor Wembanyama 22 bodov.