NBA: Oslabení Lakers si poradili s Brooklynom 126:101

Cleveland - Toronto 115:135,

Brooklyn - Los Angeles Lakers 101:126,

Oklahoma City - Philadelphia 93:117,

Utah - Sacramento 128:112,

Golden State - Houston 125:109,

Phoenix - Washington 134:106,

Portland - Detroit 118:103

New York 11. apríla (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers dokázali v noci na nedeľu v zámorskej NBA zvíťaziť aj vo výrazne oslabenej zostave na palubovke Brooklynu Nets 126:101. Ukončili tak deväťzápasovú víťaznú šnúru súpera na domácej palubovke.Obhajcom titulu pre zranenia chýbali LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma či Marc Gasol. Najlepším strelcom víťazov sa stal s 20 bodmi a 11 doskokmi pivot Andre Drummond, ktorého Lakers zobrali do tímu, až keď ho Cleveland označil za nepotrebného hráča a uvoľnil zo zmluvy. Za Brooklyn nazbieral 22 bodov Kevin Durant, ktorý nastúpil po dlhodobej absencii na druhý duel. Kyrie Irving pridal 18 bodov, no v tretej štvrtine sa po roztržke s Dennisom Schröderom nechal vylúčiť. James Harden nenastúpil pre zranenie.