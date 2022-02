NBA: Paul má zlomený palec, Suns bude chýbať až osem týždňov.

Phoenix 21. februára (TASR) - Basketbalistom Phoenixu Suns bude v zámorskej NBA chýbať až dva mesiace hviezdny Chris Paul. V ligovom zápase s Houstonom si zlomil pravý palec a lekári odhadli jeho absenciu až na 8 týždňov.



Tridsaťšesťročný pivot by mohol stihnúť začiatok play off, uviedla agentúra AFP. Dvanásťnásobný účastník zápasu All Star nastúpil aj v nedeľnej exhibícii v Clevelande, na palubovke strávil len čosi viac ako dve minúty. V tejto sezóne nastúpil vo všetkých 58 dueloch lídra NBA, zaznamenal v nich priemerne 14,9 bodu, 10,7 asistencie a 4,5 doskoku na zápas.