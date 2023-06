Paul mieri do Golden State, Poole bude hrať za Washington

San Francisco 23. júna (TASR) - Klub basketbalovej NBA Golden State Warriors získal veterána Chrisa Paula. Opačným smerom do Washingtonu Wizards putuje Jordan Poole.



Washington sa rozhodol po nepostupe do play off v uplynulej sezóne začať s prestavbou kádru a omladiť mužstvo. Dohodol sa na odchode s dlhoročným ťahúňom Bradley Bealom, ktorý súhlasil s výmenou za Paula do Phoenixu, hoci podľa zmluvy mohol vetovať každý trejd. Tridsaťosemročný rozohrávač Paul túži získať svoj prvý titul šampióna a očakávalo sa, že za Washington nebude hrať. V tíme Golden State by mohol prijať aj úlohu náhradníka za Stephenom Currym. "Som nadšený. Už som hovoril aj so Stephom a konverzácia bola dobrá," oznámil Paul podľa ESPN.



Dvadsaťštyriročný Poole mal byť budúcnosťou Warriors, no nový generálny manažér klubu Mike Dunleavy mladší sa rozhodol zbaviť jeho lukratívneho štvorročného kontraktu na 140 miliónov dolárov a Wizards odovzdal ešte aj výber v 1. kole draftu pre rok 2030. Týmto krokom zároveň zvýšil možnosť udržania si dlhoročnej opory Draymonda Greena, ktorý mal pred rokom s Poolom fyzický konflikt a pred pár dňami nevyužil hráčsku opciu a stal sa voľným hráčom.