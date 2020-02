Pelicans zvíťazili na palubovke Pacers aj bez Ingrama a Williamsona

ORLANDO MAGIC - MILWAUKEE BUCKS 95:111 (24:29, 22:33, 25:21, 24:28)



Najviac bodov: Vučevič 21 (14 doskokov), Ross 20, Fultz 15 - Lopez 23, Middleton 21 (13 doskokov), Antetokounmpo 19 (18 doskokov)







DETROIT PISTONS - NEW YORK KNICKS 92:95 (28:17, 22:31, 17:19, 25:28)



Najviac bodov: Jackson 20, Wood 17 (11 doskokov), Henson 12, Snell 12 - Ellington 17, Randle 17, Portis 11, Gibson 11







CHARLOTTE HORNETS - DALLAS MAVERICKS 100:116 (10:31, 33:33, 22:30, 35:22)



Najviac bodov: Graham 26 (10 asistencií), Bridges 20, Monk 19 - Curry 26, Cauley-Stein 15 (10 doskokov), Hardaway 14







INDIANA PACERS - NEW ORLEANS PELICANS 117:124 (26:31, 29:29, 30:28, 32:36)



Najviac bodov: Lamb 26, Warren 22, Brogdon 17 - Holiday 31 (10 asistencií), Redick 23, Ball 15







TORONTO RAPTORS - BROOKLYN NETS 119:118 (33:36, 33:18, 34:34, 19:30)



Najviac bodov: VanVleet 29, Davis 20, Siakam 20 - LeVert 37, Dinwiddie 21 (11 asistencií), Prince 17







MINNESOTA TIMBERWOLVES - LOS ANGELES CLIPPERS 142:115 (40:31, 41:28, 31:29, 30:27)



Najviac bodov: McLaughlin 24 (11 asistencií), Beasley 23 (10 doskokov), Towns 22 (13 doskokov) - Leonard 29, George 21, Williams 11, Harrell 11







GOLDEN STATE WARRIORS - LOS ANGELES LAKERS 120:125 (25:33, 34:33, 25:30, 36:29)



Najviac bodov: Chriss 26, Wiggins 24, Poole 19 - Davis 27 (10 doskokov), James 22 (11 asistencií), Bradley 21







PHOENIX SUNS - DENVER NUGGETS 108:117 (37:28, 17:27, 24:28, 30:34)



Najviac bodov: Ayton 28 (19 doskokov), Booker 21, Oubre 20 - Murray 36, Jokič 23, Millsap 12 (11 doskokov)







SACRAMENTO KINGS - SAN ANTONIO SPURS 122:102 (24:23, 28:26, 37:29, 33:24)



Najviac bodov: Hield 31, Barnes 25, Bazemore 15, Bjelica 15 - Murray 17, Forbes 16, DeRozan 14

New York 9. februára (TASR) – Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NBA na palubovke Orlanda Magic 111:95 a upevnili si postavenie na čele Východnej konferencie i celej súťaže. Bucks, ktorí v zápase ani raz neprehrávali, dosiahli štvrtú výhru v rade.V drese hostí Giannisovi Antetokounmpovi iba tesne uniklo triple double, zaznamenal 18 bodov, 18 doskokov a deväť asistencií.uviedol Antetokounmpo. Brook Lopez pomohol k triumfu 23 bodmi, Khris Middleton si pripísal 21 bodov a 13 doskokov.Kríza hráčov Indiany Pacers pokračuje, keď na domácej palubovke prehrali s New Orleans Pelicans 117:124 a pripísali si už piatu prehru v sérii. Hostia do súboja nastúpili bez jednotky draftu Ziona Williamsona a taktiež aktuálne ich najlepšieho hráča Brandona Ingrama. Skvele ich zastúpil Jrue Holiday, ktorý si pripísal 31 bodov a 10 asistencií.citoval portál espn.com Holidaya.Triumf si pripísali aj hráči Los Angeles Lakers, ktorí vyhrali na palubovke Golden State Warriors 125:120. Víťazstvo opäť režírovala dvojica Anthony Davis a LeBron James. Davis nastrieľal 27 bodov, ku ktorým pridal 10 doskokov, a James si pripísal 22 bodov a 11 asistencií. V drese Warriors na prvé stretnutie od výmeny z Minnesoty nastúpil Andrew Wiggins a ihneď dokázal skórovať 24 bodov.poznamenal kouč domácich Steve Kerr.