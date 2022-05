NBA: Philadelphia a Dallas znížili stav sérií 2. kola play off

2. kolo play off NBA:



semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Philadelphia - Miami 99:79 /stav série: 1:2/





semifinále Západnej konferencie - 3. zápas:



Dallas - Phoenix 103:94 /stav série: 1:2/

New York 7. mája (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zdolali v noci na sobotu doma Miami 99:79 a znížili stav série 2. kola play off Východnej konferencie NBA na 1:2. Sixers sa vrátil do zostavy kandidát na cenu MVP ligy Joel Embiid a pripísal si 18 bodov a 11 doskokov. Po 21 bodov dali Tyrese Maxey a veterán Danny Green, ktorý premenil sedem trojok z deviatich. Hosťom nestačilo 33 bodov Jimmyho Butlera.Dallas zdolal víťaza základnej časti z Phoenixu na domácej palubovke 103:94 a taktiež znížil stav série na 1:2. Svojho súpera zo Západnej konferencie zdolal po predchádzajúcich jedenástich neúspechoch. Jalen Brunson dal za víťazov 28 bodov, Luka Dončič si pripísal 26 bodov, 13 doskokov a 9 asistencií.