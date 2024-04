Philadelphia dostala pokutu 100-tisíc dolárov, Embiid nemal hrať

New York 5. apríla (TASR) - Basketbalový klub Philadelphia 76ers dostal pokutu od vedenia NBA 100.000 dolárov za porušenie pravidiel o nahlasovaní zranených hráčov pred zápasom. Mužstvo zaradilo pred duelom v noci na stredu proti Oklahome (109:105) Joela Embiida mimo hry, no MVP uplynulej sezóny nakoniec v stretnutí nastúpil.



Embiid sa vrátil po 29-zápasovej absencii po operácii ľavého kolena. Stalo sa tak po tom, čo ho 76ers v pôvodnej správe o zranení uviedli ako hráča mimo hry. Neskoro popoludní bol jeho stav upravený na otázny.



Tímy sú povinné uviesť stav hráča, ktorého účasť môže byť ovplyvnená zranením, do 17.00 h miestneho času deň pred zápasom. Správa o zranení sa potom aktualizuje v priebehu dňa.



Liga uviedla, že vzala do úvahy históriu pokút, ktoré 76ers dostali za porušenie pravidiel o hlásení zranení. Sixers boli 1. februára potrestaní pokutou 75.000 dolárov za to, že Embiid nebol včas a presne zaradený do hlásenia na zápas proti Denveru 27. januára, teda tesne predtým, ako utrpel roztrhnutý meniskus, ktorý si vyžiadal operáciu. Informovala o tom agentúra AP.