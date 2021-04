NBA: Philadelphia prehrala doma s Phoenixom, Brooklyn podľahol Torontu

NBA - výsledky:



Cleveland - Chicago 121:105, Indiana - Oklahoma City 122:116, Philadelphia - Phoenix 113:116, Washington - Golden State 118:114, Toronto - Brooklyn 114:103, New York - Atlanta 137:127 pp, Houston - Utah 89:112, Dallas - Detroit 127:117, San Antonio - Miami 87:107, Los Angeles Clippers - Memphis 117:105, Portland - Denver 105:106, Sacramento - Minnesota 128:105

New York 22. apríla (TASR) - Najlepší tím Východnej konferencie basketbalovej NBA Philadelphia 76ers prehral v noci na štvrtok doma s Phoenixom 113:116. Druhý najlepší tím západu potiahol veterán Chris Paul s 28 bodmi a ôsmimi asistenciami. Najlepším strelcom duelu bol domáci Joel Embiid s 38 bodmi, ktorý mohol zariadiť predĺženie, no jeho pokus cez celé ihrisko v úplnom závere iba tesne neprešiel obrúčkou.Neuspel ani druhý tím východu Brooklyn, ktorý prehral na palubovke Toronta 103:114. Najviac bodov za víťazov dal pivot Pascal Siakam - 27. Raptors vyhrali štvrtýkrát v rade a patrí im prvá nepostupová priečka do vyraďovacej časti o pol zápasu za Washingtonom.