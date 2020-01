NBA: Philadelphia prvýkrát v sezóne prehrala štyri zápasy za sebou

Sumáre:



BOSTON CELTICS - ATLANTA HAWKS 109:106 (19:32, 34:23, 29:25, 27:26)



Najviac bodov: J. Brown 24 (10 doskokov), Hayward 18, Smart 15 - Trae Young 28 (10 asistencií, 5 trojok), Huerter 17, J. Collins 16



ORLANDO MAGIC - MIAMI HEAT 105:85 (27:22, 29:22, 28:35, 21:6)



Najviac bodov: Ross 25 (6 trojok), Vučevič 20 (11 doskokov), A. Gordon 16 - Butler 23 (10 doskokov), Adebayo 14 (10 doskokov), D. Robinson 9



WASHINGTON WIZARDS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 103:122 (31:27, 27:39, 20:25, 25:31)



Najviac bodov: McRae 35, G. Mathews 18 (5 trojok), I. Smith 16 - Lillard 35, McCollum 24, Whiteside 23 (21 doskokov)



HOUSTON ROCKETS - PHILADELPHIA 76ERS 118:108 (20:27, 40:26, 36:31, 22:24)



Najviac bodov: Harden 44 (11 doskokov a asistencií, 6 trojok), Capela 30 (14 doskokov), Westbrook 20 - Simmons 29 (13 doskokov, 11 asistencií), T. Harris 24, Embiid 20 (12 doskokov)



PHOENIX SUNS - NEW YORK KNICKS 120:112 (29:37, 22:24, 32:26, 37:25)



Najviac bodov: Booker 38, Oubre 29 (5 trojok), Baynes 20 (12 doskokov) - Marcus Morris 25, Portis 20, E. Payton 15



LOS ANGELES LAKERS - NEW ORLEANS PELICANS 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30)



Najviac bodov: A. Davis 46 (13 doskokov), Danny Green 25 (6 trojok), L. James 17 (15 asistencií) - Ball 23, Ingram 22, Favors 15 (14 doskokov)



New York 4. januára (TASR) - Basketbalisti Houstonu zvíťazili v noci na sobotu v NBA nad Philadelphiou 118:108. V drese domácich Rockets žiaril James Harden, ktorý dosiahol prvé triple double v tejto sezóne a 43. v kariére. K 44 bodom pridal po jedenásť doskokov a asistencií.Skvelý zápas odohral aj jeho spoluhráč Clint Capela. Švajčiar nastrieľal 30 bodov a na konte mal aj 14 doskokov. Hosťom nepomohol ani 25. triple double v kariére Bena Simmonsa, ktorý si pripísal 29 bodov, 13 doskokov a 11 asistencií. Navyše pridal aj štyri bloky, čo je jeho kariérne maximum. Philadelphia zaznamenala štvrtú prehru v sérii, čo sa jej nestalo od decembra 2017. V tabuľke Východnej konferencie klesla na šiestu priečku. Napriek tomu tréner Sixers Brett Brown po zápase hľadal pozitíva. "" povedal podľa ESPN.Hráči Los Angeles Lakers zdolali na svojej palubovke New Orleans 123:113. Domácich potiahla bývalá hviezda hostí Anthony Davis, ktorý zaťažil konto Pelicans 46 bodmi. Navyše si pripísal 13 doskokov. LeBron James k 17 bodom pridal 15 asistencií, k triple double mu chýbali dva doskoky. Lakers zvíťazili v štvrtom stretnutí za sebou a s druhou najlepšou bilanciou v lige vedú Západnú konferenciu.Tretí najlepší tím na východe Miami prekvapujúco o 20 bodov nestačil vo floridskom derby na ôsme Orlando (85:105). Heat deň po úspešnom zápase proti obhajcovi titulu z Toronta nezvládli štvrtú štvrtinu, v ktorej dali iba 6 bodov. Naposledy taký slabý výkon v jednej dvanásťminútovke predviedli hráči Portlandu v októbri 2017. Miami v nej nepremenilo ani jednu z 10 trojkových pokusov. "" pochválil obranu súpera podľa TSN tréner Miami Erik Spoelstra.Boston ešte viac deprimoval druhé najhoršie mužstvo súťaže z Atlanty, keď ho v prvej štvrtine pustil do 18-bodového náskoku, no duel otočil.Stredný rozohrávač Washingtonu Isaiah Thomas nestihol odohrať ani dve úvodné minúty a rozhodca Marat Kogut ho vylúčil. Thomas tesne bránený Carmelom Anthonym nadribloval pri čiare priamo k rozhodcovi a v snahe uvoľniť sa ho rukou odstrčil.