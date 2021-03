NBA: Philadelphia vyhrala o bod po predĺžení v New Yorku

NBA - sumáre:



BROOKLYN NETS - WASHINGTON WIZARDS 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23)

Najviac bodov: Irving 28, Harden 26, Claxton 16 - Westbrook 29 (13 doskokov i asistencií), Hačimura (10 doskokov) a Leň po 20



CLEVELAND CAVALIERS - TORONTO RAPTORS 116:105 (23:28, 36:29, 32:18, 25:30)

Najviac bodov: Sexton 36 (6 trojok), J. Allen 17 (15 doskokov), Wade 16 - VanVleet 23 (5 trojok), N. Powell a Lowry po 18



DETROIT PISTONS - CHICAGO BULLS 86:100 (25:20, 20:26, 20:29, 21:25)

Najviac bodov: Grant 26, Plumlee (10 doskokov) a F. Jackson po 12 - LaVine 18, Markkanen 16, P. Willliams 10



NEW YORK KNICKS - PHILADELPHIA 76ERS 100:101 pp (15:23, 27:20, 22:21, 24:24 - 12:13)

Najviac bodov: Randle 24, Burks 20, Barrett 19 - Milton 21, T. Harris 20, Simmons 16



PHOENIX SUNS - LOS ANGELES LAKERS 111:94 (31:26, 28:18, 29:32, 23:18)



najviac bodov: Ayton a Booker po 26, Crowder a Paul (13 asistencií, 10 doskokov) 11 - Harrell 23 (10 doskokov), Schröder 22, Horton-Tucker 17



PORTLAND TRAIL BLAZERS - DALLAS MAVERICKS 92:132 (30:27, 24:38, 15:38, 23:29)

Najviac bodov: Lillard 19, Trent 16, Little 14 - Dončič 37 (8 trojok), Richardson 21, Finney-Smith 13



MIAMI HEAT - INDIANA PACERS 106:109 pp (26:32, 23:25, 21:22, 28:19 - 8:11)

Najviac bodov: Adebayo 29 (10 doskokov), Butler 21 (15 doskokov), Robinson 13 - Sabonis 17 (11 doskokov), Turner 16, Justin Holiday (5 trojok) a McDermott po 15



HOUSTON ROCKETS - OKLAHOMA CITY THUNDER 112:114 (22:31, 40:35, 23:24, 27:24)

Najviac bodov: Wood 27, Wall 24, Oladipo 23 - Dort 23, Roby 18, Justin Jackson a Mychajľuk po 15



DENVER NUGGETS - NEW ORLEANS PELICANS 108:113 (30:22, 21:36, 29:25, 28:30)

Najviac bodov: Jokič 29 (10 doskokov i asistencií), J. Murray 23, M. Porter 17 - Williamson a Ingram po 30, Alexander-Walker 20



BOSTON CELTICS - ORLANDO MAGIC 112:96 (27:31, 29:17, 33:25, 23:23)

Najviac bodov: J. Brown 34 (10 trojok), Tatum 23 (5 trojok), K. Walker 14 - Vučevič 22 (13 doskokov), Ennis 18, Fournier 16

New York 22. marca (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers sa nedokázali vyrovnať s absenciou zraneného LeBrona James a v súboji popredných tímov Západnej konferencie NBA podľahli na palubovke Phoenixu Suns 94:111. Za víťazov dali zhodne 26 bodov Deandre Ayton a Devin Booker. Najlepším strelcom Lakers bol Montrezl Harrell, ktorý začal stretnutie na lavičke a nazbieral 23 bodov a 10 doskokov.Všestranný výkon podal v drese Phoenixu opäť veterán Chris Paul, ktorý si pripísal 11 bodov, 13 asistencií a 10 doskokov. V počte prihrávok na kôš prekonal v zápase už hranicu 10.000 v kariére a stal sa šiestym hráčom histórie, ktorý dosiahol túto métu. Suns patrí druhá priečka na západe.Lakers sú hneď za nimi, no čaká ich ťažké obdobie, keďže okrem Jamesa sa musia stále zaobísť aj bez Anthonyho Davisa. Aj preto tréner Frank Vogel po prehre videl veci pozitívne.povedal Vogel podľa agentúry AFP.Líder Východnej konferencie Philadelphia 76ers vyhral iba tesne na palubovke New Yorku Knicks 101:100 po predĺžení. Rozhodol o tom Tobias Harris 5,3 sekundy pred koncom dodatočnej päťminútovky, keď premenil dva trestné hody.Najviac bodov za víťazov dal náhradník Shake Milton - 21. Najlepším strelcom duelu bol Julius Randle z New Yorku s 24 bodmi, ktorý sa po zápase hneval na rozhodcov, lebo práve po jeho faule mal Harris možnosť hádzať šestky.nevedel sa Randle zmieriť s prehrou.Philadelphii stále chýbal najlepší strelec Joel Embiid, no späť v zostave už bol Ben Simmons.priznal Harris.Iba o jeden zápas na druhej priečke je na východe Brooklyn, ktorý si poradil doma s Washingtonom 113:106. V jeho drese debutoval po príchode z Detroitu najvyššie draftovaný hráč z roku 2009 Blake Griffin, no dal iba dva body. Bol to jeho prvý smeč od decembra 2019. Za Nets dal Kyrie Irving 28 bodov, hosťom nepomohlo triple double Russella Westbrooka, ktorý si zapísal 29 bodov, 13 doskokov aj asistencií.Indiana zvíťazila na palubovke Miami 109:106 po predĺžení a domácim uštedrila tretiu prehru za sebou. Pacers ukázali silu svojho kolektívu, keď až sedem hráčov nazbieralo dvojciferný počet bodov. Ich najlepším strelcom bol Domantas Sabonis so 17 bodmi a 11 doskokmi, no v úvode predĺženia sa vyfauloval. Pacers napriek tomu dokázali zmazať v dodatočnej päťminútovke aj päťbodovú stratu.Hráčom Houstonu sa opäť nepodarilo prelomiť dlhú nepriaznivú sériu a na domácej palubovke podľahli Oklahome 112:114. Rockets natiahli najhoršiu šnúru prehier v histórii klubu už na dvadsať duelov.