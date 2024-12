Philadelphia získala súhlas na výstavbu novej arény

Philadelphia 19. decembra (TASR) - Basketbalový tím Philadelphia 76ers získal vo štvrtok súhlas mestskej rady pre výstavbu novej arény v centre mesta v hodnote 1,3 miliardy dolárov. A to aj napriek hlasnému odporu obyvateľov neďalekej čínskej štvrte a ďalších aktivistov. Rada schválila projekt hlasovaním v pomere 12:5. Informovala o tom agentúra AP.



Majitelia tímu NBA dúfajú, že sa presťahujú do roku 2031, výstavba by sa mala začať v roku 2028. Podľa odporcov sa však boj ani zďaleka neskončil. Starostka Cherelle Parkerová, ktorá plán presadzovala, uviedla, že celé mesto bude mať prospech z toho, čo nazvala "historickým projektom hospodárskeho rozvoja, ktorý mení hru". Priaznivci tejto zmeny dúfajú, že aréna s 18.500 miestami na sedenie môže pomôcť oživiť obchodný koridor s názvom Market East, ktorý vedie od radnice po Zvon slobody.