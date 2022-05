NBA: Phoenix aj Miami hladko zvíťazili a vedú v semifinále konferencie

2. kolo play off NBA:



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:

Miami Heat - Philadelphia 76ers 119:103 (31:24, 29:28, 31:28, 28:23)

najviac bodov: Adebayo 23, Butler 22 (12 asistencií), Oladipo 19 - Maxey 34, Harris 21, Harden 20

/stav série: 2:0/



semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 129:109 (32:28, 26:32, 31:23, 40:26)

najviac bodov: Booker 30, Paul 28, Crowder 15 - Dončič 35, Bullock 16, Dinwiddie 11

/stav série: 2:0/

New York 5. mája (TASR) - Najlepší tím basketbalovej NBA po základnej časti Phoenix Suns zvíťazil v noci na štvrtok doma nad Dallasom Mavericks 129:109 a vedie v sérii 2. kola play off Západnej konferencie 2:0 na zápasy. Víťazov potiahol 30 bodmi Devin Booker, Chris Paul pridal 28. Hosťom nestačilo 35 bodov Luku Dončiča.Druhýkrát uspel aj najvyššie nasadený tím Východnej konferencie Miami, ktorý zdolal Philadelphiu 119:103. Bam Adebayo nazbieral v drese Heat 23 bodov, Jimmy Butler pridal 22 bodov a 12 asistencií. Sixers opäť nemali k dispozícii zraneného lídra Joela Embiida, tím viedol Tyrese Maxey s 34 bodmi.Miami ukázalo silu svojej lavičky, čerstvý držiteľ ocenenia pre najlepšieho náhradníka sezóny Tyler Herro dal už do prestávky 16 zo svojich 18 bodov, Victor Oladipo zaznamenal 19 bodov. Finalista súťaže z roku 2020 si poradil aj s absenciou rozohrávača Kylea Lowryho, ktorého trápi stehenný sval. "," povedal podľa AFP Butler.Philadelphia túžobne očakáva návrat na palubovky kandidáta na cenu MVP sezóny Embiida, no jeho štart v treťom zápase série nie je istý. Utrpel zlomeninu očnice a musí prejsť zdravotným protokolom po podozrení na otras mozgu. "," posťažoval sa tréner Sixers Doc Rivers.Phoenix rozhodol o svojom triumfe v štvrtej štvrtine šnúrou 23:2. Svojho súpera zdolal po jedenástykrát v sérii aj po započítaní základnej časti. "" našiel príčinu neúspechu tréner Dallasu Jason Kidd.