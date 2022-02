NBA: Phoenix deklasoval Orlando, Embiid s triple double

NBA - výsledky:



Portland Trail Blazers - New York Knicks 112:103 (20:23, 28:30, 29:39, 35:11)

Najviac bodov: Simons 30, Hart 23, McLemore 17 - Randle 28 (16 doskokov), K. Walker 23, Grimes 20, 18.521 divákov



Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies 118:125 (15:36, 28:38, 32:25, 43:26)

Najviac bodov: Rozier 35 (10 doskokov), Ball 25, Harrell 20 - Morant 26, Bane 25, J. Jackson 18 (10 doskokov), 19.454 divákov



New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 114:124 (33:37, 20:22, 29:39, 32:26)

Najviac bodov: McCollum 36 (11 doskokov), Ingram 22, Valanciunas 17 (12 doskokov) - Murray 31 (12 asistencií), L. Walker 17, Johnson 16, 16.615 divákov



Washington Wizards - Sacramento Kings 110:123 (29:24, 36:35, 23:33, 22:31)

Najviac bodov: Kuzma 22, Kispert 20, Bryant 13 - Fox 26, Barnes 21, Harkless 17, 14.169 divákov



Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 103:93 (36:23, 22:28, 22:20, 23:22)

Najviac bodov: Embiid 40 (14 doskokov, 10 asistencií), Maxey 16, Harris 11 - Garland 27, Allen 13, Osman 12, 21.057 divákov



Toronto Raptors - Denver Nuggets 109:110 (25:31, 32:25, 29:27, 23:27)

Najviac bodov: Siakam 35 (10 doskokov), VanVleet 25, Barnes 17 - Jokič 28 (15 doskokov), Green 19, Gordon 13, bez divákov



Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder 106:101 (22:29, 28:25, 31:26, 25:21)

Najviac bodov: DeRozan 38, Vučevič 31 (15 doskokov), White 16 - Dort 31, Bazley 17, Williams 12, 20.072 divákov



Miami Heat - Brooklyn Nets 115:111 (26:26, 38:32, 27:18, 24:35)

Najviac bodov: Adebayo 19 (14 doskokov), Robinson 17, Herro 15 - Irving 29, Thomas 22, Edwards 13, 19.600 divákov



Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 97:99 (26:23, 22:26, 19:21, 30:29)

Najviac bodov: Dončič 45 (15 doskokov) Brunson 22, Bullock 17 - R. Jackson 24, Mann 21, Morris 20, 20.028 divákov



Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 117:115 (32:26, 33:36, 30:32, 22:21)

Najviac bodov: Thompson 33, St. Curry 24, Wiggins 19 - James 26 (15 doskokov), Westbrook 19, Horton-Tucker 17, 18.064 divákov



Phoenix Suns - Orlando Magic 132:105 (36:26, 31:27, 33:25, 32:27)

Najviac bodov: Booker 26, Ayton 17 (10 doskokov), Bridges 14 - Suggs 20 (10 asistencií), Anthony 17, Okeke 15 (10 doskokov)

New York 13. februára (TASR) - Basketbalisti Phoenixu triumfovali v noci na nedeľu doma nad Orlandom 132:105 a potvrdili pozíciu lídra NBA. Suns natiahli víťaznú šnúru na päť zápasov, ich streleckým ťahúňom v súboji s predposledným tímom Východnej konferencie bol autor 26 bodov Devin Booker.Philadelphia si poradila s Clevelandom 103:93 a ukončila štvorzápasovú víťaznú sériu Cavaliers. Leví podiel na tom mal Joel Embiid, ktorý dosiahol triple double 40 bodov, 14 doskokov a 10 asistencií:Kamerunský hráč sa teší aj na návrat Jamesa Hardena, ktorý prvýkrát po prestupe z Brooklynu pravdepodobne nastúpi v utorkovom domácom dueli proti Bostonu Celtics:Hviezdny LeBron James síce svojím double double nepomohol Los Angeles Lakers k výhre na palubovke Golden State Warriors (115:117), no prekonal ikonu klubu Kareema Abdula-Jabbara. James v zápase zaznamenal 26 bodov a v NBA ich tak nazbieral už 44.157, čo je najviac v histórii ligy po jej rozdelení na základnú časť a play off. Prvenstvo v tejto štatistike držal práve Abdul-Jabbar.povedal po stretnutí 37-ročný basketbalista.