Phoenix je krok od prvého finále play off NBA od roku 1993

finále Západnej konferencie - štvrtý zápas /na štyri víťazstvá/:



LOS ANGELES CLIPPERS - PHOENIX SUNS 80:84 (20:29, 16:21, 30:19, 14:15)



Najviac bodov: George 23 (16 doskokov), Jackson 20, Zubac 13 (14 doskokov) - Booker 25, Ayton 19 (22 doskokov), Paul 18



/stav série: 1:3/



New York 27. júna (TASR) - Basketbalisti Phoenixu sú krok od postupu do finále play off NBA. V sobotnom štvrtom zápase semifinále zvíťazili na palubovke Los Angeles Clippers 84:80 a v sérii vedú 3:1. Ak sa im podarí postúpiť, vo finále sa predstavia prvýkrát od roku 1993.V zápase sa strelecky nedarilo ani jednému z tímov, domáci dosiahli iba 32-percentnú úspešnosť, keď trafili 27 z 83 striel, hostia na tom boli iba o trochu lepšie s 36% (31 z 86). Najviac bodov si z tímu Suns pripísal Devin Booker (25). V drese Clippers bol najúspešnejší Paul George s 23 bodmi a 16 doskokmi. "" skonštatoval podľa ESPN domáci Terance Mann.Aj podľa hosťujúceho trénera Montyho Williamsa to bol náročný zápas: "