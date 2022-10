NBA: Phoenix po dráme zvíťazil nad Dallasom 107:105

NBA - výsledky:



Phoenix - Dallas 107:105

Sacramento - Portland 108:115

Detroit - Orlando 113:109

Indiana - Washington 107:114

Atlanta - Houston 117:107

Brooklyn - New Orleans 108:130

Miami - Chicago 108:116

Toronto - Cleveland 108:105

Memphis - New York 115:112 pp

San Antonio - Charlotte 102:129

Utah - Denver 123:102

Minnesota - Oklahoma City 115:108



Washington 20. októbra (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns vstúpili do 77. ročníka NBA úspešne, keď v repríze semifinále play off Západnej konferencie minulej sezóny zdolali po dráme Dallas 107:105. Aspoň čiastočne im tak oplatili vyradenie zo súboja o titul v uplynulom ročníku, keď ako víťaz základnej časti zlyhali v rozhodujúcom siedmom zápase. Duel v noci na štvrtok rozhodol dvojbodovým košom 9 sekúnd pred koncom nečakaný hrdina, náhradník Damion Lee. Najviac bodov dal za víťazov Devin Booker - 28, Dallasu nestačilo 35 bodov a 9 doskokov Luku Dončiča.Nečakala sa prehra finalistu Východnej konferencie Miami, ktoré doma vo svojom úvodnom vystúpení podľahlo Chicagu 108:116. Za Bulls sa predviedol v dobrej forme veterán DeMar DeRozan, ktorý nazbieral 37 bodov. Orlando prehralo na palubovke Detroitu 109:113, no v jeho drese sa ukázal v dobrom svetle najvyššie draftovaný hráč roka 2022 Paolo Banchero. Pripísal si 27 bodov a 9 doskokov a zaznamenal tak najlepšie predstavenie draftovej jednotky od čias LeBrona Jamesa v drese Clevelandu v roku 2003.