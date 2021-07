Phoenix v úvodnom finálovom dueli NBA zvíťazil nad Milwaukee

Finále play off NBA



prvý zápas /na štyri víťazstvá/:



Phoenix - Milwaukee 118:105



/stav série: 1:0/

Phoenix 7. júla (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns úspešne vstúpili do finálovej série play off NBA. V úvodnom zápase v noci na stredu zdolali doma Milwaukee Bucks 118:105. Druhý duel série sa hrá v noci na piatok o 3.00 SELČ opäť vo Phoenix Suns Arene.Suns, ktorí odohrali prvý finálový zápas po 28 rokoch, potiahol k výhre Chris Paul 32 bodmi a deviatimi asistenciami. Devin Booker pridal 27 bodov a Deandre Ayton 22 bodov a 19 doskokov. Hosťom nestačilo ani 29 bodov Khrisa Middletona. Janis Antetokunmpo sa vrátil do zostavy Bucks po vynechaní dvoch zápasov pre problémy s kolenom a zaznamenal 20 bodov a 17 doskokov.