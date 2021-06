Phoenix vyradil Denver a je v konferenčnom finále

NBA - výsledky:

Semifinále Východnej konferencie:



Milwaukee - Brooklyn 107:96



Stav série: 2:2



Semifinále Západnej konferencie:



Denver - Phoenix 118:125



Výsledok série: 0:4

New York 14. júna (TASR) - Basketbalisti Phoenixu postúpili do finále play off Západnej konferencie NBA. Cez 2. kolo sa dostali v najrýchlejšom možnom čase, keď vo štvrtom zápase zvíťazili na palubovke Denveru 125:118 a v sérii uspeli 4:0.Mužstvo Suns opäť ťahala dvojica Chris Paul, Devin Booker. Prvý menovaný sa blysol 37 bodmi, Booker k 34 bodom pridal 11 doskokov. Pre najužitočnejšieho hráča základnej časti Nikolu Jokiča v drese Denveru sa sezóna skončila už v tretej štvrtine, keď z frustrácie fauloval Camerona Paynea a rozhodca ho vylúčil.V semifinále Východnej konferencie Milwaukee doma zdolalo Brooklyn 107:96 a vyrovnalo stav série na 2:2. Jannis Antetokounmpo pomohol Bucks k dôležitému triumfu 34 bodmi a 12 doskokmi.