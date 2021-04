Phoenix zdolal Clippers a po 11 rokoch postúpil do play off

NBA - výsledky:



Cleveland - Orlando 104:109

Philadelphia - Atlanta 127:83

Washington - Los Angeles Lakers 116:107

Boston - Charlotte 120:111

New York - Chicago 113:94

Miami - San Antonio 116:111

Memphis - Portland 109:130

Denver - New Orleans 114:112

Phoenix - Los Angeles Clippers 109:101

Sacramento - Utah 105:154

New York 29. apríla (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns postúpili po 11 rokoch do play off NBA. Definitívne o tom rozhodli v noci na štvrtok po víťazstve nad Los Angeles Clippers 109:101 v šlágri tabuľkových susedov Západnej konferencie. Suns potiahol rozohrávač Chris Paul 28 bodmi a 10 asistenciami. V tabuľke západu sú druhí o dva zápasy pred Clippers.Postup do play off si zabezpečil aj druhý tím Východnej konferencie Philadelphia 76ers po hladkom víťazstve doma nad Atlantou 127:83. Najviac bodov za domácich dal Seth Curry - 20.