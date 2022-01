NBA: Phoenix zdolal Minnesotu a pripísal si deviatu výhru v sérii

NBA - sumáre:



Orlando Magic - Detroit Pistons 119:103 (39:19, 28:32, 25:24, 27:28)



najviac bodov: F. Wagner 24, Ross 21, Bamba 18 (11 doskokov) - Lyles 18, Bey 17, F. Jackson 12





Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers 117:114 (31:21, 34:28, 22:36, 30:29)



najviac bodov: Miles Bridges 26, I. Smith 22, LaMelo Ball a Rozier po 20 - Westbrook 35, Carmelo Anthony 19, Reaves 16





Atlanta Hawks - Boston Celtics 108:92 (32:20, 30:27, 18:30, 28:15)



najviac bodov: Collins a Young po 21, Bogdan Bogdanovič 19 - Brown 26 (12 doskokov), Tatum 20, Smart 17





New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 105:116 (17:26, 31:24, 30:36, 27:30)



najviac bodov: H. Jones 19, W. Hernangomez (16 doskokov) a Alexander-Walker po 18 - Jokič 29 (13 doskokov, 10 asistencií), A. Gordon 20, Forbes 14





Miami Heat - Los Angeles Clippers 121:114 (28:19, 29:26, 39:35, 25:34)



najviac bodov: Butler 26, Vincent 23 (7 trojok), Adebayo 20 (12 doskokov) - Kennard 23, Bledsoe 19, Coffey 15





Houston Rockets - Portland Trail Blazers 110:125 (20:32, 33:34, 32:25, 25:34)



najviac bodov: Wood (15 doskokov) a G. Mathews po 21, Jalen Green a K. Martin po 17 - Simons 27, McCollum 26, Nurkič 25 (13 doskokov)





Memphis Grizzlies - Utah Jazz 119:109 (31:30, 28:21, 29:27, 31:31)



najviac bodov: Morant 30 (10 asistencií i doskokov), Clarke 22, J. Jackson 18 - House 21, Conley 15, Bojan Bogdanovič a Clarkson po 13





Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers 110:113 pp (30:29, 24:22, 26:22, 20:27 - 10:13)



najviac bodov: Dort 27, Giddey 15 (10 doskokov), Bazley 14 - Sabonis 24 (18 doskokov, 10 asistencií), Juston Holiday 22, Lamb 14





San Antonio Spurs - Chicago Bulls 131:122 (29:35, 34:33, 35:23, 33:31)



najviac bodov: D. Murray 29, K. Johnson 23, Pöltl 21 (11 doskokov) - DeRozan 32, LaVine 30, Vučevič a C. White 18





Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 134:124 (40:32, 34:34, 26:27, 34:31)



najviac bodov: Booker 29, C. Johnson 23, Paul 21 (14 asistencií, 10 doskokov)) - Edwards 27, Beasley 26, Towns 23





Milwaukee Bucks - New York Knicks 123:108 (39:30, 28:33, 26:25, 30:20)



najviac bodov: Antetokumpo 38 (13 doskokov), Jrue Holiday 24 (10 asistencií), MIddleton 20 - Fournier 25, Barrett 23, Grimes 11



New York 29. januára (TASR) - Vedúci tím basketbalovej NBA Phoenix zvíťazil v noci na sobotu nad Minnesotou 134:124 a uspel v deviatom stretnutí v sérii. Devin Booker si pripísal 29 bodov, veterán Chris Paul pridal svoj osemnásty triple double v kariére za 21 bodov, 14 asistencií a 10 doskokov. Suns vedú o 3,5 duelu pred Golden State.V súboji tabuľkových susedov vyhral tretí tím západu Memphis doma nad štvrtým Utahom 119:109. Jazz bez zranených Donovana Mitchella a Rudyho Goberta prehrali štvrtý duel v sérii. Líder Grizzlies Ja Morant dosiahol triple double za 30 bodov, 10 doskokov i asistencií. Nikto v histórii klubu pritom pred ním nezaznamenal tri trojciferné ukazovatele s aspoň 30 bodmi. "," pochvaľoval si podľa AP Morant.Vedúci tím východu Miami doma zdolal Los Angeles Clippers 121:114, keď v šiestich predchádzajúcich meraniach síl proti tomuto súperovi neuspel. Heat zvýšili svoj náskok na čele pred Bulls na 1,5 duelu, pretože Chicago prehralo v San Antoniu.Texaský klub vrelo privítal DeMara DeRozana, ktorý v jeho drese odohral predchádzajúce tri sezóny. Tentokrát už viedol Chicago s 32 bodmi. Spurs odpovedali kolektívnym výkonom, keď sedem hráčov nazbieralo dvojciferný počet bodov. Domáci navyše zaknihovali 35 asistencií, čo je o sedem viac, než je ich vlastný priemer, ktorý je v tomto ukazovateli najlepší v lige. "," povedal tréner Spurs Gregg Popovich.Nikola Jokič si zapísal 69. triple double v kariére za 29 bodov, 13 doskokov a 10 asistencií a hlavne jeho zásluhou Denver zvíťazil na ihrisku New Orleansu 116:105. Srbský pivot dal 22 bodov v druhom polčase. Atlanta suverénnym spôsobom zdolala Boston 108:92 a pripísala si šiesty úspech v rade. Finalista Východnej konferencie v minulej sezóne je naďalej pod čiarou postupu do vyraďovacej časti, no už iba o horšie vzájomné zápasy s Washingtonom. Los Angeles Lakers prehrali o tri body v Charlotte, keď im chýbali zranení LeBron James i Anthony Davis.