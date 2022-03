NBA: Phoenix natiahol svoju víťaznú šnúru

NBA - výsledky:



Detroit - Atlanta 122:101

Charlotte - New York 106:121

Indiana - Sacramento 109:110

Boston - Utah 125:97

Memphis - Brooklyn 132:120

Miami - Golden State 104:118

Minnesota - Phoenix 116:125

Oklahoma City - Orlando 118:102

Dallas - Houston 110:91

Los Angeles Lakers - Philadelphia 121:126

Portland - San Antonio 96:133





New York 24. marca (TASR) - Basketbalisti Phoenixu dosiahli v zámorskej NBA šiesty triumf za sebou. Líder súťaže zvíťazil na palubovke Minnesoty 125:116 aj vďaka 35 bodom Deandreho Aytona, Devin Booker prispel 28 bodmi. Suns prehrávali na začiatku druhého polčasu o 15 bodov, dokázali však zmazať manko a pripísali si 59. výhru v sezóne.Miami podľahlo na svojej palubovke Golden State 104:118. Warriors ukončili minisériu troch prehier a upevnili si tretiu priečku v Západnej konferencii. Ich súper z Floridy je síce stále na čele Východnej konferencie, no prehral druhýkrát v rade a doťahuje sa na neho obhajca titulu Milwaukee i Philadelphia, ktorá uspela na palubovke Los Angeles Lakers 126:121.Kamerunský pivot Joel Embiid sa po problémoch s chrbtom a vynechaní jedného zápasu vrátil do zostavy 76ers, blysol sa 30 bodmi a 10 doskokmi.