Pistons prehrali s Brooklynom 112:118 a prekonali nepriaznivý rekord

NBA - výsledky:



Detroit - Brooklyn 112:118, Washington - Orlando 119:127, Houston - Indiana 117:123, Chicago - Atlanta 118:113, New Orleans - Memphis 115:116 pp, Oklahoma - Minnesota 129:106, San Antonio - Utah 118:130, Portland - Sacramento 130:113, LA Clippers - Charlotte 113:102



New York 27. decembra (TASR) - Basketbalisti Detroitu Pistons prekonali rekord v počte prehier za sebou v jednej sezóne v zámorskej NBA. V noci na stredu prehrali s Brooklynom Nets 112:118 a zaznamenali tak 27. prehru za sebou. Prekonali tak nepriaznivé série Clevelandu Cavaliers zo sezóny 2010/11 a Philadelphie 76ers z ročníka 2013/14.Domácich potiahol so 41 bodmi Cade Cunningham, na prvý triumf od 28. októbra to však nestačilo. Druhý najvyšší počet bol 23 v podaní Bojana Bogdanoviča, ktorý bol jediný hráč domácich s viac než 15 bodmi. Za hostí bol najproduktívnejší Cam Johnson s 24 bodmi, jeho spoluhráči Nic Claxton a Day'Ron Sharp mali double double (11 bodov, 11 doskokov). Nepriaznivý zápis za najdlhšiu šnúru prehier vôbec držia 76ers, ktorí mali šnúru 28 duelov za sebou na prelome sezón 2014/15 a 2015/16.V ďalšom zápase si Oklahoma poradila s Minnesotou 129:106. Najviac bodov dosiahol Shai Gilgeous-Alexander (34) pred spoluhráčom Jalenom Williamsom s 21 bodmi. Za hostí bol najaktívnejší 34-bodový Anthony Edwards.