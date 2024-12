NBA: Podľa Harta sú Spurs odpad, lenže tí z Londýna

New York 25. decembra (TASR) - Americký basketbalista Josh Hart z tímu New York Knicks priviedol športových fanúšikov a novinárov v zámorí do pomykova, keď na sociálnej sieti označil Spurs za odpad. Nesnažil sa však znevážiť rivala z ligy San Antonio Spurs, iba komentoval výkony anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur, ktorý má prezývku Spurs.



Hart zverejnil post, v ktorom napísal Spurs rovná sa štyri obrázky vreca s odpadom. Reagoval tak na nedeľnú prehru Tottenhamu s Liverpoolom 3:6 v zápase 17. kola anglickej Premier League. Nie všetci americkí novinári však mali informáciu, že Hart je fanúšikom futbalu a predovšetkým FC Chelsea a domnievali sa, že sa snaží vyvolať kontroverziu pred štvrtkovým zápasom Knicks proti San Antoniu v NBA. "Áno, hovoril som o Spurs. O tých zo severu Londýna, nie o tých z Texasu," uviedol Hart novinárov na pravú mieru podľa ESPN.



New York Knicks privítali vo štvrtok San Antonio v tradične mediálne najsledovanejšom dni základnej časti NBA. Hviezdny Victor Wenbanyama v drese Spurs zažil vianočnú premiéru.