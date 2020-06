Popovich skritizoval Trumpa za stav spoločnosti

San Antonio 2. júna (TASR) – Tréner basketbalistov San Antonia Gregg Popovich skritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa. Dlhoročný kouč v NBA ho viní za situáciu v krajine, ktorá sa vyhrotila po smrti Georgea Floyda. Ten zomrel minulý týždeň v Minneapolise po neprimeranom zásahu policajtov.



Jeho smrť vyvolala vlnu nepokojov, ktoré prerástli do násilia a rozšírili sa do viacerých miest v USA. "Najviac ma bolí, že tento problém nie je nový. Policajná brutalita a rasizmus tu boli už dlho, ale nikto nič nezmenil. Aj preto sú protesty také divoké. Bez lídrov, ktorí dokážu identifikovať problém a odštartovať zmenu, sa však nikdy nič nezmení," povedal Popovich pre magazín The Nation.



Trumpov podiel vidí v jeho správaní a neustálom rozdeľovaní spoločnosti. "Máme prezidenta, ktorý nedokáže povedať, že čierni sú tiež ľudia. V konečnom dôsledku máme v Bielom dome skôr blázna, ktorý nielen rozdeľuje spoločnosť, ale ničí aj budúce generácie."



Popovich nie je v NBA sám, kto sa verejne postavil proti policajnému násiliu a rasovej nenávisti. Po tom, ako zverejnili výsledky pitvy, ktorá určila zadusenie ako príčinu Floydovej smrti, tréner Golden State Steve Kerr označil konanie policajtov za vraždu.



"Chceme v mestách, kde sa hrá NBA, spolupracovať s miestnymi politikmi a úradmi a prispieť k pozitívnej zmene. Máme silu a priestor na jej uskutočnenie a využijeme to," citovala agentúra AP zo stanoviska trénerov NBA.