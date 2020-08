Portland ako posledný do play off NBA, po dráme zdolal Memphis

NBA - play in o postup do play off:



PORTLAND TRAIL BLAZERS - MEMPHIS GRIZZLIES 126:122 (31:19, 27:33, 31:42, 37:28)



najviac bodov: Lillard 31 (10 asistencií, 5 trojok), McCollum 29, Nurkič 22 (21 doskokov) - Morant 35, Valančiunas 22 (17 doskokov), Brooks a Clarke po 20

Orlando 16. augusta (TASR) - Basketbalisti Portlandu Trail Blazers si vybojovali poslednú miestenku do play off NBA. V zápase play in zdolali Memphis Grizzlies 126:122.Portland obsadil po základnej časti ôsmu priečku v Západnej konferencii a preto mu na postup stačil úspech v jedinom stretnutí. Ak si chcel vo vyraďovacej časti zahrať Memphis, musel svojho súpera zdolať dvakrát. Mladý tím Grizzlies viedol ešte päť minút pred koncom o päť bodov, no záver zvládol lepšie skúsený tím konferenčného finalistu predchádzajúcej sezóny. Deviatemu tímu po základnej časti nepomohlo ani kariérne maximum 35 bodov rozohrávača Ja Moranta.Streleckým lídrom hráčov z Oregonu bol opäť Damian Lillard, ktorý si pripísal 31 bodov, keď premenil všetkých 14 trestných hodov. C.J. McCollum pridal 29. Veľkým hrdinom sa pre Portland stal pivot Jusuf Nurkič, ktorý sa tesne pred duelom dozvedel, že jeho stará mama v Bosne a Hercegovine zomrela po nakazení sa koronavírusom. Napriek tomu zaznamenal double double 22 bodov a 21 doskokov.