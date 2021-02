NBA: Portland doma zdolal Philadelphiu, Miami uspelo v Houstone

výsledky:



Houston - Miami 94:101, Boston - Toronto 120:106, Detroit - Indiana 95:111, Golden State - Orlando 111:105, Portland - Philadelphia 118:114

New York 12. februára (TASR) - Vedúci tím Východnej konferencie Philadelphia 76ers prehral v tejto sezóne aj druhý vzájomný duel s Portlandom Trail Blazers v basketbalovej NBA, v noci na piatok na palubovke súpera 114:118. Tri sekundy pred koncom duelu bol stav ešte nerozhodný, no v úplnom závere premenili po dva trestné hody veterán Carmelo Anthony a Damian Lillard, ktorý dal za víťazov najviac bodov - 30. Hosťom nestačilo ani 35 bodov Joela Embiida.Finalista ligy v uplynulej sezóne Miami Heat sa pomaly vracia do formy, na palubovke Houstonu zvíťazil 101:94 a uspel vo štvrtom stretnutí za sebou. Jimmy Butler si pripísal triple double 27 bodov, 10 asistencií i doskokov. Miami sa posunulo na východe na 9. priečku.