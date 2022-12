NBA: Portland zvíťazil v Utahu, Simons dal 45 bodov

NBA - sumáre:



New York Knicks - Dallas Mavericks 100:121 (32:20, 27:32, 15:41, 26:28)



najviac bodov: Randle 24, Quickley 23, Brunson a Barrett po 13 - Dončič 30, Hardaway 28 (8 trojok), Dinwiddie 17







Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 96:123 (24:38, 14:22, 31:30, 27:33)



najviac bodov: Boston 18, Zubac (15 doskokov) a Mann po 13 - Sabonis 24, Murray 23, Fox 14







Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 96:105 (24:30, 21:26, 28:28, 23:21)



najviac bodov: Rozier 26, McDaniels 21, Oubre 20 - Portis 20, Nwora 17, Lopez a Carter po 14







Toronto Raptors - Orlando Magic 121:108 (36:22, 28:26, 30:25, 27:35)



najviac bodov: Anunoby 32, Siakam 26 (10 asistencií), Barnes 17 (14 doskokov) - Bol a Ross po 18, Schofield 13







Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 128:135 (29:32, 28:31, 44:34, 27:38)



najviac bodov: Russell 27, Edwards 26, Nowell 21 - Gilgeous-Alexander 33, Giddey 21 (12 doskokov), Dort 18







Golden State Warriors - Houston Rockets 120:101 (39:23, 29:29, 26:28, 26:21)



najviac bodov: Wiggins 36 (8 trojok), Curry 30 (10 asistencií, 8 trojok), Poole 21 - Porter 20, Martin, Green a Eason po 13







Utah Jazz - Portland Trail Blazers 111:116 (31:40, 29:29, 30:23, 21:24)



najviac bodov: Clarkson 24, Markkanen 21, Sexton 19 - Simons 45 (7 trojok), Grant 33, Nurkič 15 (14 doskokov)

New York 4. decembra (TASR) - Basketbalisti Portlandu zvíťazili na palubovke Utahu 116:111 v nedeľnom zápase NBA. Životný výkon predviedol Anfernee Simons, ktorý dal 45 bodov a 4,6 sekundy pred koncom si pripísal kľúčový blok proti Jordanovi Clarksonovi, ktorý mohol trojkou vyrovnať. Trail Blazers hrali bez zraneného lídra Damiana Lillarda a uspeli iba v druhom z uplynulých deviatich duelov.Portland začal sezónu výborne a dostal sa aj do čela konferencie, no po sérii nezdarov klesol až na 9. priečku. V mimoriadne vyrovnanej tabuľke má však odstup iba 3,5 duelu od vedúceho Phoenixu. Simons sa stal tretím hráčom Trail Blazers, ktorý sa dostal za uplynulú dekádu na hranicu 45 bodov, pred ním to dokázali Lillard a CJ McCollum.povedal podľa AP 23-ročný rozohrávač.Druhý tím Východnej konferencie Milwaukee nechal odpočívať svoju hlavnú hviezdu Jannisa Antetokunmpa, no aj tak bez problémov zvíťazil na palubovke Charlotte 105:96. Bucks sú druhí o jeden a pol duelu za lídrom ligy Bostonom. Dallas si pripísal iba druhú výhru vonku v ročníku, keď uspel na ihrisku New Yorku 121:110. Rozhodla tretia štvrtina, ktorá sa skončila 41:15 v prospech Mavericks. Luka Dončič dal 30 bodov a do poslednej štvrtiny už nemusel nastúpiť, Tim Hardaway dal svojmu bývalému klubu 8 trojok a celkovo 28 bodov.Clippers naďalej sužujú zranenia a doma proti Sacramentu utrpeli najvyššiu prehru v sezóne 96:123. Kings sú prekvapením ligy a v tabuľke sa posunuli na západe už na 5. miesto. Obhajcovia titulu z Golden State si poradili s mladíkmi z Houstonu 120:101, Andrew Wiggins nazbieral 36 bodov, keď zaznamenal osobný rekord 8 trojok.