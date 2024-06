Porzingis podstúpi operáciu ľavej nohy, OH v Paríži nestihne

Boston 25. júna (TASR) - Lotyšský basketbalista Kristaps Porzingis z Bostonu Celtics podstúpi operáciu ľavej nohy. Vrátiť na palubovky NBA by sa mal začiatkom budúcej sezóny. Dĺžka jeho rekonvalescencie mu však znemožní účasť na OH v Paríži.



Dvadsaťosemročný krídelník utrpel zranenie v druhom finále play off NBA proti Dallasu Mavericks. Porzingis dúfal, že sa mu podarí operáciu odložiť až po olympiáde v Paríži.



"Kristaps dúfal, že bude môcť operáciu odložiť až po olympijskom turnaji v Paríži, ale jeho zranenie neumožňuje sústavné zaťažovanie na vrcholovej úrovni, ktoré je pre olympiádu potrebné," uviedli Celtics v oficiálnom vyhlásení. Správu priniesla agentúra Reuters.