Pred arénou LA Lakers odhalia sochu Kobeho Bryanta

Los Angeles 24. augusta (TASR) - Klub zámorskej NBA Los Angeles Lakers si uctí bývalého amerického basketbalistu Kobeho Bryanta. Legendárnemu hráčovi postavia pred domovskou Crypto.com Arenou sochu, jej oficiálne odhalenie je naplánované na 8. februára 2024.



Bryant tragicky zahynul 26. januára 2020 po páde vrtuľníka neďaleko Los Angeles, spoločne s ním zomrela aj jeho 13-ročná dcéra Gianna a ďalších sedem ľudí. Dátum odhalenia sochy má symbolicky reprezentovať čísla 8 a 24, ktoré Bryant nosil na drese počas kariéry. Gianna zase hrala v mládežníckych súťažiach s číslom 2.



Američan strávil v profilige dvadsať rokov. Profesionálnu hráčsku kariéru, počas ktorej hral len v drese Lakers, ukončil po sezóne 2015/2016. S LA sa stal päťkrát šampiónom NBA. V základnej časti odohral 1346 duelov s priemerom 19,3 bodu na zápas, v play off pridal 220 štartov a nazbieral priemerne 25,6 b. V Zápase hviezd sa predstavil 18-krát. S národným tímom získal v rokoch 2008 a 2012 zlato na olympijských hrách a v máji roku 2021 ho uviedli do Basketbalovej siene slávy spoločne s Kevinom Garnettom a Timom Duncanom.



Bryant sa stane šiestym bývalým hráčom Lakers, ktorému postavia sochu na tzv. Star Plaza. Klub si tak v minulosti uctil Elgina Baylora, Shaquille O’Neala, Kareema Abdula-Jabbara, Magica Johnsona a Jerryho Westa. "Kobe Bryant bol jedným z najvýnimočnejších športovcov všetkých čias a jedným z najikonickejších jednotlivcov v histórii Los Angeles. Nie je lepšie miesto, kde by sme si ho mohli uctiť, ako tu, v centre nášho mesta," uviedla majiteľka klubu Jeanie Bussová podľa agentúry AP.