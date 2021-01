NBA: Pri premiére hviezdneho tria prehral Brooklyn s Clevelandom

výsledky NBA:



Cleveland - Brooklyn 147:135 p2p

Indiana - Dallas 112:124

Philadelphia - Boston 117:109

Atlanta - Detroit 123:115 pp

Toronto - Miami 102:111

Minnesota - Orlando 96:97

Houston - Phoenix 103:109

Golden State - San Antonio 121:99

Los Angeles Clippers - Sacramento 115:96



New York 21. januára (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets prehrali v noci na štvrtok v NBA s Clevelandom Cavaliers 135:147 po dvojnásobnom predĺžení. Nets nepomohol ani návrat Kyrieho Irvinga, ktorý chýbal sedem duelov z osobných dôvodov a prezentoval sa 37 bodmi. Ešte o bod viac dal jeho spoluhráč Kevin Durant. Vôbec prvýkrát v drese Nets spolu nastúpilo hviezdne trio Irving, Durant a James Harden, no najlepším strelcom duelu bol napriek tomu Collin Sexton z víťazného tímu so 42 bodmi.Orlando Magic ukončilo šesťzápasovú šnúru prehier, keď zvíťazilo nad Minnesotou 97:96. Rozhodol o tom úspešnou trojkou s klaksónom Cole Anthony. Zápasy Charlotte - Washington a Portland - Memphis odložili pre koronavírus.