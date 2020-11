Rada guvernérov schválila štart novej sezóny NBA,začne sa 22. decembra

New York 11. novembra (TASR) - Rada guvernérov basketbalovej NBA odsúhlasila novú kolektívnu dohodu medzi vedením súťaže a hráčskou asociáciou NBPA. Nová sezóna sa tak oficiálne začne 22. decembra so 72-zápasovým programom.



Hráči sa s majiteľmi klubov dohodli na platových podmienkach a zdravotnom protokole súvisiacim s pandémiou koronavírusu. Sezóna sa skončí pred začiatkom olympijských hier v Tokiu. Titul bude obhajovať tím Los Angeles Lakers.



Na budúci týždeň je na programe vstupný draft (18. novembra) a otvorí sa aj trh s voľnými hráčmi, ktorý však potrvá iba dva dni od 20. do 22. novembra. Vedenie ligy sa s NBPA dohodli na platovom strope vo výške 109,14 milióna dolárov, teda zostane rovnaký ako v predchádzajúcej sezóne, ktorú prerušila pandémia koronavírusu. V nasledujúcich sezónach sa zvýši o tri až desať percent. Daňové platby tímov sa znížia úmerne s poklesom príjmov z basketbalových operácií. Tie sú bežne viac ako osem miliárd dolárov, no počas uplynulej sezóny v dôsledku pandémie výrazne klesli.



Presný harmonogram novej sezóny by mali zverejniť v najbližších dňoch. Reprezentant hráčskej asociácie NBPA Meyers Leonard súhlasil s termínom 22. decembra, no pripomenul, že krátkosť času prináša logistickú výzvu: "Dátum sa zdá logický, stihne sa odohrať dosť zápasov. Stále je však niekoľko otázok, bude náročné zvládnuť to po logistickej stránke. Aj vedenie súťaže priznalo, že ešte musí doriešiť niekoľko problémov, najmä z hľadiska bezpečnosti, keďže nebude k dispozícii bublina a tímy čaká pravidelné cestovanie. "Určite sa vyskytnú hráči s koronavírusom. Čo potom? Bude to náročná sezóna a bude zaujímavé sledovať, ako sa s tým vyrovná liga," dodal Leonard.