Randle získal cenou pre hráča s najväčším progresom

New York 26. mája (TASR) - Ocenenie pre hráča s najväčším progresom v basketbalovej NBA získal Julius Randle z New Yorku Knicks. Stal sa prvým hráčom v histórii klubu s touto cenou, informovala agentúra dpa.



Dvadsaťšesťročný pivot nazbieral v tejto sezóne zámorskej súťaže v priemere 24 bodov, 10 doskokov a 6 asistencií na zápas. Zo 100 hlasovacích lístkov sa až na 98 objavilo jeho meno na prvom mieste. Ďalšími kandidátmi na zisk ocenenia boli Michael Porter z Denveru Nuggets a Jerami Grant z Detroitu Pistons.



"Keď sa pozriete na moju kariéru, je vidieť vzostupnú krivku. Každým rokom sa posúvam dopredu, pracujem na zlepšovaní mojej hry," uviedol Randle, ktorého tím obsadil v základnej časti štvrtú priečku v tabuľke Východnej konferencie.



V 1. kole play off si Knicks merajú sily s Atlantou Hawks, s ktorou prehrávajú v sérii 0:1.