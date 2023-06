NBA: Randle sa podrobil operácii členka

New York 4. júna (TASR) - Americký basketbalista Julius Randle z New Yorku Knicks podstúpil artroskopickú operáciu členka na ľavej nohe. Jeho klub informoval, že zákrok dopadol úspešne a 28-ročný krídelník by sa mal stihnúť zotaviť do štartu prípravného kempu pred novou sezónou NBA.



Člen tretieho All Star tímu sezóny 2022/2023 si vyvrtol členok 29. marca v zápase s Miami a počas play off si zranenie obnovil. Vynechal záverečných päť stretnutí základnej časti, napriek zraneniu potom odohral 10 z 11 duelov Knicks vo vyraďovačke, pričom v nich zaznamenal 16,6 bodu na zápas s úspešnosťou streľby 37,4 percenta. V 77 súbojoch základnej časti dosiahol priemery 25,1 bodu, 10 doskoku a 4,1 asistencie na zápas.



Randle má zmluvu s Knicks platnú ešte ďalšie dve sezóny, pričom má v nej aj opciu na ročník 2025/2026, informovala agentúra DPA.