NBA: Raptors sa pre obmedzenie cestovania možno presunú do New Jersey

Toronto 1. novembra (TASR) - Klub basketbalovej NBA Toronto Raptors sa možno v budúcej sezóne dočasne presťahuje mimo Kanadu. Dôvodom môžu byť cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu. Šampión ligy z roku 2019 je jediným tímom v súťaži, ktorý nesídli v USA.



Najpravdepodobnejším novým domovom by mohla byť hala Prudential Center v Newarku, kde pred presťahovaním sa do Brooklynu hrávali NBA Nets a stále tam pôsobia hokejisti New Jersey Devils. Ďalšími alternatívami sú haly v Nashville, Tampe a Kansas City.



Dátum štartu nového ročníka NBA ešte nie je známy, no očakáva sa, že minimálne v úvode sa zápasy budú hrať pred prázdnymi tribúnami v "bubline." Každý tím by však už mal nastupovať vo vlastnej hale a nie na jednom mieste, ako tomu bolo v závere uplynulej sezóny. Informovala o tom agentúra DPA.