NBA: Najlepší tím ligy Utah uspel aj na palubovke Indiany

Sumáre NBA:



CHARLOTTE HORNETS - WASHINGTON WIZARDS 119:97 (34:31, 35:21, 33:21, 17:24)

Najviac bodov: Rozier 26, Hayward 25, Ball 19 - Beal 31, Lopez 14, Westbrook 12 (11 doskokov)



INDIANA PACERS - UTAH JAZZ 95:103 (20:25, 27:22, 21:28, 27:28)

Najviac bodov: Sabonis 20, McDermott 18, Brogdon 15 - Mitchell 27 (11 asistencií), Bogdanovič 18, Clarkson 17



NEW YORK KNICKS - MIAMI HEAT 103:109 (23:25, 36:35, 18:22, 26:27)

Najviac bodov: Randle 26 (13 doskokov), Bullock 21, Burks 13 - Adebayo 24 (11 dokskokov), Butler 17 (10 doskokov), Herro a Nun po 16



PHOENIX SUNS - BOSTON CELTICS 100:91 (27:19, 25:30, 24:19, 24:23)

Najviac bodov: Bridges 19, Booker 18 (11 asistencií), Johnson 17 - Tatum 23, Walker 14, Theis a Pritchard po 12



LOS ANGELES CLIPPERS - SASRAMENTO KINGS 110:113 (24:22, 27:32, 29:25, 30:34)

Najviac bodov: Williams 23, Leonard 20 (10 doskokov), Morris 16 - Fox 36, Hield 22, Haliburton 13

New York 8. februára (TASR) - Aktuálne najlepší tím basketbalovej NBA Utah Jazz v nedeľu uspel aj na palubovke Indiany Pacers 103:95 a pripísal si štvrté víťazstvo v sérii. Najviac k tomu prispel Donovan Mitchell, ktorý zaznamenal 27 bodov, 11 asistencií a 9 doskokov.Mitchel si v počte asistencií vyrovnal kariérne maximum, jeden doskok mu chýbal k triple double." citovala ho agentúra AP.Sacramento zvíťazilo na palubovke Los Angeles Clippers 113:110 a dosiahlo štvrtý triumf za sebou. V drese víťazov zaznamenal 36 bodov De'Aaron Fox, dobre mu s 22 bodmi sekundoval Buddy Hield. Clippers prehrali prvýkrát v sezóne dva zápasy za sebou.Kings zvíťazili v siedmich z uplynulých ôsmich dueloch prvýkrát od roku 2006, v ktorom sa naposledy dostali do play off. "," povedal Fox.