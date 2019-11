NBA: Sacramento zastavilo desaťzápasovú víťaznú sériu Bostonu

NBA výsledky:



Cleveland - Philadelphia 95:114, Sacramento - Boston 100:99, Memphis - Denver 114:131, Orlando - Washington 125:121, New Orleans - Golden State 108:100, LA Lakers - Atlanta 122:101

New York 18. novembra (TASR) - Basketbalisti Sacramenta zastavili v zámorskej NBA desaťzápasovú víťaznú sériu Bostonu. Na domácej palubovke zdolali Celtics tesne 100:99, keď rozhodujúce dva trestné hody premenil 13 sekúnd pred koncom Richaun Holmes. Buddy Hield zaznamenal v drese víťazov 35 bodov. Boston prehral prvýkrát od otváracieho duelu sezóny vo Philadelphii.Lídrom súťaže sú už hráči Los Angeles Lakers po triumfe 122:101 nad Atlantou. Už v prvej štvrtine sa domáci dostali do 25-bodového náskoku a bez problémov doviedli duel k víťazstvu, štvrtému v jednej sérii. LeBron James sa pod to podpísal 33 bodmi. Najlepším strelcom hostí bol s 31 bodmi Trae Young.