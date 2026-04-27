Pondelok 27. apríl 2026
San Antonio a Boston blízko k postupu, Houston odvrátil vypadnutie

Bsketbalista San Antonia De'aaron Fox (vľavo) a hráč Portlandu Toumani Camara (vpravo) počas 4. zápasu štvrťfinálovej série Západnej konferencie NBA Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs v Portlande v nedeľu 26. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 27. apríla (TASR) - Basketbalisti San Antonio Spurs zvíťazili v nočnom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie play off NBA na palubovke Portlandu Trail Blazers 114:93 a v sérii vedú už 3:1 na zápasy.

Hostí potiahli k triumfu De'Aaron Fox, ktorý nazbieral 28 bodov a Victor Wembanyama s 27 bodmi a jedenástimi doskokmi. San Antonio pritom prehrávalo už o 19 bodov, no manko dokázalo zmazať, keď druhý polčas vyhralo vysoko 73:35.

Blízko k postupu je aj Boston, ktorý vyhral vo Philadelphii vysoko 128:96 a v sérii Východnej konferencie vedie už 3:1 na zápasy. Strelecky sa najviac darilo Paytonovi Pritchardovi s 32 bodmi, hviezdny Jayson Tatum pridal 30 bodov, sedem doskokov a jedenásť asistencií. Toronto vyhralo doma nad Clevelandom 93:89 a sériu vyrovnalo na 2:2.

Koniec sezóny odvrátili hráči Houstonu, ktorí doma zdolali Los Angeles Lakers 115:96 a získali prvý bod v sérii (1:3).



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

štvrté zápasy:

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 93:89 /stav série: 2:2/

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 96:128 /stav série: 1:3/



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/

štvrté zápasy:

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 93:114 /stav série: 1:3/

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 115:96 /stav série: 1:3/
Neprehliadnite

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok