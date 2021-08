NBA: Satoranský sa sťahuje zo Chicaga do New Orleans

New Orleans 3. augusta (TASR) - Český basketbalista Tomáš Satoranský zamieril v rámci NBA zo Chicaga do New Orleans Pelicans. Bulls ho s Garrettom Templeom a výberom v druhom kole draftu vymenili za Lonza Balla, informoval portál idnes.cz s odvolaním sa na americké médiá.



Dvadsaťdeväťročný rozohrávač si do New Orleans priviezol kontrakt na 10 miliónov dolárov. V Chicagu pôsobil dve sezóny, predtým si tri roky obliekal dres Washingtonu. Kapitán národného tímu bol na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Tokiu vlajkonosičom českej výpravy spoločne s tenistkou Petrou Kvitovou.