Seth Curry má koronavírus, Sixers sa ocitli v New Yorku v karanténe

Los Angeles 8. januára (TASR) – Basketbalisti Philadelphie 76ers sa po štvrtkovej prehre 109:122 na palubovke Brooklynu Nets ocitli v New Yorku v karanténe. Dôvodom bol pozitívny test ich rozohrávača Setha Curryho na prítomnosť koronavírusu, ktorého výsledok sa dozvedel počas zápasu.



Podľa spravodajskej stanice ESPN musela celá výprava 76ers zostať v New Yorku a absolvovať nové testovanie. Vedenie pennsylvánskeho tímu zatiaľ okrem Curryho nepotvrdilo ďalší prípad nákazy koronavírusom.



Seth Curry, mladší brat slávnejšieho Stephena Curryho z Golden State Warriors, nezasiahol pre zranenie členka do stretnutia. Bol však prítomný v aréne Barclays Center a hoci sedel na vyčlenenom mieste ďalej od spoluhráčov, pre hrozbu šírenia nákazy musel ísť celý tím do karantény.



Hráčska únia NBA v tejto súvislosti uviedla, že od 30. decembra vykonali testy u 498 hráčov, štyri z nich boli pozitívne.