Sezónu NBA reštartuje 30. júla duel New Orleansu s Utahom

New York 27. júna (TASR) - Sezónu v zámorskej NBA reštartuje 30. júla zápas basketbalistov New Orleansu Pelicans s Utahom Jazz. Ťahákom úvodného dňa s dvoma zápasmi bude derby medzi Los Angeles Lakers a Los Angeles Clippers. Vedenie profiligy oznámilo zápasový program pre 22 tímov v noci na sobotu SELČ.



NBA musela prerušiť sezónu pre pandémiu koronavírusu 11. marca, ročník sa bude dohrávať už bez ôsmich najhorších tímov na jednom mieste - v športovom komplexe Disney World na Floride. K dispozícii budú tri haly. V "nasadzovacej" fáze odohrajú mužstvá spolu 88 duelov, ktoré rozhodnú o postupujúcich do play off. Najlepší tím v čase prerušenia súťaže Milwaukee Bucks nastúpi 31. júla proti Bostonu Celtics.



Vyraďovacia časť sa začne 17. augusta a bude sa hrať tradične na štyri víťazné zápasy, finále by sa malo skončiť prípadným siedmym duelom najneskôr 13. októbra. Komisár NBA Adam Silver pripustil, že liga je pripravená opäť prerušiť sezónu, ak sa v "bubline" pri Orlande prudko rozšíri koronavírus medzi hráčmi alebo členmi realizačných tímov. Silver je však zároveň presvedčený, že prísny hygienický a bezpečnostný protokol dostatočne ochráni všetkých zúčastnených, ktorí budú izolovaní od okolitého sveta.



Na Floride zaznamenali v piatok rekordný denný nárast prípadov koronavírusu, tamojší zdravotný úrad hlásil 8942 novonakazených. Z 302 hráčov NBA, ktorí absolvovali prvé kolo testov na nový koronavírus, malo pozitívny výsledok až 16 z nich. Všetci infikovaní musia zostať v izolácii až do vyliečenia.