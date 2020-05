NBA: Shaquille O'Neal navrhuje ukončiť sezónu

Los Angeles 11. mája (TASR) - Legendárny americký basketbalista Shaquille O'Neal je presvedčený, že sezónu zámorskej NBA by pre pandémiu koronavírusu mali ukončiť.



"Všetci nech sú zdraví a zostanú doma. Túto sezónu treba zrušiť a vrátiť sa pred začiatkom ďalšej," povedal v rozhovore pre USA Today 48-ročný bývalý pivot, ktorý je štvornásobný šampión NBA a 15-násobný účastník exhibície All. NBA rozhodne o osude prerušenej sezóny až v júni, podľa O'Neala by jej reštart predstavoval zdravotné riziko.



Profiligu prerušili 12. marca po tom, ako mal Rudy Gobert z Utahu Jazz pozitívny test na koronavírus. Ak by ju v júni znovu obnovili, podľa komisára súťaže Adama Silvera by sa hrali zápasy len na jednom či dvoch miestach a bez divákov. Momentálne sa najviac uvažuje o Las Vegas a Orlande. Portál The Athletic uviedol, že za zatvorenými dverami by sa mohlo hrať aj v celej nasledujúcej sezóne.