Silver pripúšťa hrozbu predčasného ukončenia sezóny NBA

Washington 3. júla (TASR) – Komisár basketbalovej NBA Adam Silver pripustil, že zhoršujúca sa situácia s koronavírusom môže vyústiť do ukončenia sezóny. Jej obnova je naplánovaná na koniec júla a dohrá sa v športovom komplexe Disney World na Floride. Testovanie 351 hráčov už odhalilo 25 prípadov COVID-19, ďalších desať pribudlo spomedzi 844 vyšetrených členov realizačných tímov.



Hoci ide o podpriemerný výskyt v rámci USA, Silver upozornil, že v prípade zhoršenia čísiel nebudú návrat hnať do krajnosti. „Nechceme riskovať za každú cenu. Ak nás niečo tento vírus naučil, tak to, že je nepredvídateľný. Ak sa nahromadia nové prípady, stopneme to, pretože pred vírusom nedokážeme uniknúť."



Napriek hrozbe Silver verí opatreniam, ktoré pred reštartom podnikli a dokonca sa myslí, že si z NBA môžu brať príklad aj ďalšie organizácie. „Som si istý, že sme sa k tomu postavili zodpovedne a v kampuse bude bezpečnejšie ako mimo neho. Spravili sme mnoho testov a odhalili viacero asymptomatických prípadov, možno by sme mohli slúžiť ako príklad pre ostatné odvetvia, ktoré uvažujú nad reštartom," citovala Silvera agentúra DPA.